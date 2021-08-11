Kastamonu'nun Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı selden etkilendi (NTV WhatsApp hattı görüntüsü)

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel sebebiyle ilçe merkezi adeta göle döndü. NTV WhatsApp hattına gelen görüntülerde, Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bahçesinin ve devriye araçlarının sel felaketi sebebiyle sular altında kaldığı görüldü.

11.08.2021 - 17:08 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 17:25

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