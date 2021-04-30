Katliam planı nasıl bozuldu?

İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan terör örgütü PKK'lıların yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi. Katliam planından yeni ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Yılmaz anlatıyor.

NTV 30.04.2021 - 13:44 | Son Güncelleme : 30.04.2021 - 14:03

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