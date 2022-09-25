Kavga ettiği sürücünün üstüne aracını böyle sürdü

İstanbul’da E-5 Karayolu’nda yol verme yüzünden tartışmaya başlayan iki sürücü, birbirlerinin üzerine yürüyüp saldırmaya çalıştı. Araya giren vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan sürücülerden biri otomobilini kavga ettiği sürücünün üzerine sürdü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda sürücünün araçtan son anda kaçmayı başardığı görülüyor.

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