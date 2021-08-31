Kavga ettikleri kişilerin araçlarını parçaladılar

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup, dün Tahir A.’ya ait oto yıkama dükkanında tartıştı. Sabah saatlerinde araçlarıyla yeniden oto yıkama dükkanına gelen kişiler ile Tahir A. arasında kavga çıktı. Olayı duyan Tahir A.’nın yakınları da bölgeye gelince kavga daha da büyüdü. Hırsını alamayan grup, taş ve sopalarla karşı tarafın dükkanının önünde bıraktığı araçlarına saldırdı. Kavgada 4 kişi yaralanırken 3 araç ise adeta hurdaya döndü. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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NTV 31.08.2021 - 12:42| Son Güncelleme : 31.08.2021 - 12:55
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