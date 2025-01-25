Kavgayı ayırmak isterken dayak yedi! Herkes berbere saldırdı
İş yerinde tartışanları uyardı, dışarı çıkmalarını istedi. Ancak kavganın ortasında kaldı, dayak yedi. Berber dükkanında yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir berber dükkanında yaşandı. Tıraş olan dört kişi, husumetlileriyle karşılaştı. Aralarında tartışma çıktı, berber Furkan Başkaya kavgayı engellemek için tarafların dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine hepsi birlikte berbere saldırdı.
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