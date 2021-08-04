Kavgayı ayırmak yerine kadını yumrukladı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınlar birbirlerinin saçından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınların kavgasını yanındaki erkekler de ayıramadı. Bu sırada kavgaya dahil olan bir kişi yerdeki kadını yumrukladı.

NTV 04.08.2021 - 10:27 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 10:36

DİĞER VİDEOLAR