Kavgayı izlerken kazaya neden oldu

İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi üzerinde kavga eden iki grubu izlemek için cadde ortasında duran otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Aniden duran otomobile arkadan seyir halinde olan bir ticari araç çarptı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü kenara yanaşacakmış gibi yapıp olay yerinden kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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