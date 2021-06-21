Kavurucu sıcaklar ne zaman gelecek?

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, çarşamba gününe kadar yaz sağanaklarına dikkat edilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Çalışkan ‘‘Ankara, Bolu, Bursa, Uşak, Kütahya, Muğla, İzmir ve İstanbul yaz sağanaklarından en fazla etkilenen kentler... Sabah saatlerindeki güneşe çok aldanılmamalı çünkü öğleden sonra yağmur gök gürültüsüyle birlikte gelecek. su baskınlarına dikkat edilmeli’’ dedi. Çalışkan, perşembeden itibaren kavurucu yaz sıcaklarının etkili olacağını da söyledi.
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NTV 21.06.2021 - 10:30| Son Güncelleme : 21.06.2021 - 10:39
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