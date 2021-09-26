Kaya balı için tehlikeli tırmanış: Sıfır hata istiyor
Batman’ın Aydınlı köyünde geçimini arıcılıkla sağlayan aileler, kaya oyuklarındaki bal için ölümü göze alıyorlar. Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, dağlarda uçurumların altındaki kayalıklara tırmanarak bal toplayanlardan biri... Bu işin eğitimini almayanların asla yapmaması gerektiğini söyleyen Yıldız ‘‘Çok tehlikeli. Sıfır hata istiyor. Bu sene kuraklık nedeniyle birçok arı telef oldu, bal bu yüzden çok az’’ dedi.
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ntv.com.tr 26.09.2021 - 11:52| Son Güncelleme : 26.09.2021 - 12:10
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