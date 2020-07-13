Kayalıklardan helikopterle kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişinin kurtarılma anı, Sahil Güvelik Komutanlığı'na ait helikopterinin kamerasınca kaydedildi. 36 yaşındaki
Altar A., denize girdikten sonra dalgalar büyüyünce kayalıklarda mahsur kaldı. Sahil Güvelik Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarılan Altar A. hastaneye götürüldü.

NTV 13.07.2020 - 13:02 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 13:33

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER