Kayalıklardan helikopterle kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişinin kurtarılma anı, Sahil Güvelik Komutanlığı'na ait helikopterinin kamerasınca kaydedildi. 36 yaşındaki Altar A., denize girdikten sonra dalgalar büyüyünce kayalıklarda mahsur kaldı. Sahil Güvelik Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarılan Altar A. hastaneye götürüldü.
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NTV 13.07.2020 - 13:02| Son Güncelleme : 13.07.2020 - 13:33
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