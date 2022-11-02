Kaydıraktan düşen küçük çocuğun alnı kırıldı

Bursa’da kreşte kaydıraktan düşen 2,5 yaşındaki küçük çocuğun alnı kırıldı. Güvenlik kamerasının görüntülerini izledikten sonra kreş hakkında hukuksal süreç başlattıklarını anlatan baba Mustafa Karabulut, ‘‘Kızımı arkadaşının ittiğini ve o an etraflarında öğretmenlerinin olmadığını gördük. Kreş sorumluluğu kabul etmiyor’’ dedi. Kreş yetkilileri ise gerekli tedbirleri aldıklarını açıklayarak ailenin iddialarını kabul etmedi.
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