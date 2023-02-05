Kayganlaşan yolda drift atan sürücüye 20 bin TL ceza

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda drift attı. Bir başka sürücünün cep telefonuyla kaydettiği o anları, sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alınan sürücüye 20 bin TL ceza kesildi.

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