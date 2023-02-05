Kayganlaşan yolda drift atan sürücüye 20 bin TL ceza
Bursa'da bir otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda drift attı. Bir başka sürücünün cep telefonuyla kaydettiği o anları, sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alınan sürücüye 20 bin TL ceza kesildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.