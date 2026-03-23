Kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, faciadan dönülen o anlar araç kamerasına yansıdı

Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bayram dönüşü Antalya istikametine seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Demirkapı tüneli çıkışında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Bir anda ıslak yolda kaymaya başlayan araç kendi etrafında 360 derece dönerek karşı şeride geçti. Yol kenarında bulunan şarampole devrilmekten son anda kurtulan aracın büyük tehlike atlattığı o anlar arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Aracın kontrolden çıktığı o anlarda karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi muhtemel bir kazayı önledi.