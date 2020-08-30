Kayıp asker naaşları... (4 binden fazla asker mezarı bulundu)
Büyük Taaruzun üzerinden 98 yıl geçti... Resmi kayıtlara göre Sakarya Meydan Muharebesi'nde 5 bin 713 asker kayıp görünüyor, ancak bir grup araştırmacı bu rakamın doğru olmadığını tespit etti... 6 yıl önce Sakarya, Kütahya ve Afyon'da başlatılan çalışmalarda 4 binden fazla şehidin naaşına ulaşıldı... Askeri Yer Bilimci Dr. Selim Erdoğan coğrafi gözlem ve jeoradar teknolojisi ile yapılan çalışmaları NTV'ye anlattı.
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NTV 30.08.2020 - 10:55| Son Güncelleme : 30.08.2020 - 12:45
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