Kayıp kedi Minnoş, tekneyle il değiştirdi

Zonguldak'ta ‘Minnoş’ isimli bir kedi, limandan tekneye binip balıkçılarla birlikte Tekirdağ'a kadar gitti. Bir ay boyunca her yerde kedisini arayan Murat Karakuş, limandan ayrılan teknelerin sahiplerini arayınca Minnoş’u buldu. Balıkçılar rotalarını değiştirerek Minnoş’u limanda sahibine teslim etti. Kaybolduğunda hamile olan Minnoş, şimdi 4 yavrusuyla sahibinin yanında...

NTV 15.03.2021 - 11:40 | Son Güncelleme : 15.03.2021 - 12:04

DİĞER VİDEOLAR