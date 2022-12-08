Kayıp köpeğini ararken güvenlik kamerasından gerçeği anladı

İstanbul Arnavutköy’de bir kişi komşusuna ait köpeği ezip kaçtı. Bir gün boyunca köpeğini arayan Gamze Demircioğlu, güvenlik kamerasının görüntülerini izleyince ‘Tacettin’ isimli köpeğinin ezilerek öldüğünü gördü. Komşusundan şikayetçi olan Demircioğlu ‘‘Fark etmediğini söylüyor ama görüntülerde ön tekerleğiyle üzerinden geçtiği görülüyor. En ağır cezayı almasını istiyorum’’ dedi.

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