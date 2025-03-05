Kayıp mimar Ece Gürel'e ait yeni görüntüler
Gürel'e ait yeni görüntülere ulaşıldı. Kayıtlarda, Gürel'in evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yürüdüğü ve bu esnada yalnız olduğu görülüyor.
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve üç gündür aranan peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı. Gürel'e ait yeni görüntülerde genç kadının evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yürüdüğü ve bu esnada yalnız olduğu görülüyor.
Belgrad Ormanı'nda arama faaliyletlerini yoğunlaştırılan polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekiplerine Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de katıldı. Bugüne kadar genç kadına ait ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar ile 14 kilometre uzaklıkta bir hırka bulundu. Hırkanın Ece Gürel'e ait olduğu belirlendi.
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