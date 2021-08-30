Kayıp şehitlerin izinde

30 Ağustos Zafer Bayramı'na giden yolda verilen savaşların kahramanları için önemli bir çalışma yapılıyor. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında, Dr. Selim Erdoğan'ın başı çektiği onlarca bilim insanı, Afyon, Kütahya, Sakarya ve Balıkesir'deki savaş sahalarında binlerce kayıp şehidin mezarını buldu. (Haber: Ahmet Örsoğlu)

NTV 30.08.2021 - 11:12 | Son Güncelleme : 30.08.2021 - 11:20

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