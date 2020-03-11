Kayıp Süryani çiftin oğulları Papaz Diril: Kaçırıldıklarını düşünüyorum

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in anne ve babası 11 Ocak'tan beri kayıp. Diril'in ailesi, Şırnak'ta Kovankaya Köyü'nde yaşıyorlardı. İddiaya göre, yaşlı çift, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldı. (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Hüseyin Eroğlu, NTV Haber)

11.03.2020 - 17:19 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 18:05

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