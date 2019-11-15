Kayseri'de rehabilitasyon merkezinde engelli öğrenciye darp

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde zihinsel engelli bir öğrenci voleybol oynatılmadığı için tepki gösterdi. Yere oturup bir süre kalkmadı. O sırada öğrenciye yapılan muamele cep telefonu ile kaydedildi. Çevredeki personelden biri, öğrenciye tekme attı. Tartaklanan engelli, çevresindekiler tarafından apar topar pencereden sokularak binaya alındı. Olayın duyulmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturma başlattı. Görüntüdeki personel ve kuruluşun müdürü açığa alındı.

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