Kayseri’nin ilk flamingo kafilesi geldi

Kayseri'nin Hacılar ve İncesu ilçelerinin sınırları içerisinde yer alan Hürmetçi Sazlığı kentte etkili olan kar ve yağmur ile beraber suyla doldu. Alanın suyla dolmasıyla beraber ilk flamingo kafilesi de kente geldi. Sulak alana inen göçmen flamingolar Erciyes ile beraber görsel şölen oluşturdu.

"Suyun zarif kuşu" olarak bilinen flamingolar fotoğraf sanatçısı Emin Gürpınar tarafından dron ile görüntülendi.