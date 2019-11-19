Kaza geçiren yoga eğitmeni Zeynep Uras ağır yaralı
İstanbul Yeniköy'de cuma günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralananan kişinin, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı. Uras'ın hızla gelen bir otomobilin altında kaldığı an, güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Uras'a çarpan sürücü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öğrencileri, sosyal medyada geçmiş olsun dileklerini paylaştı.
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