Kaza sırasında telefona bakıyordu

İstanbul Beşiktaş'ta bir İETT otobüsü bariyere çarptı. Otobüsün çelik bariyere saplandığı kazada bir yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu da yaralandı. Otobüsün içindeki kamera görüntüsünü inceleyen polis, şoförün kaza sırasında cep telefonuna baktığını belirledi. Sürücü gözaltına alındı.
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NTV 21.04.2021 - 13:53| Son Güncelleme : 21.04.2021 - 14:19
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