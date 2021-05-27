Kaza sonrası çıkan kavgada tampon parçasıyla saldırdı

Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından araçlarından inen şahıslar tekme tokat birbirine girdi. Bir şahsın kopan tampon parçası ile diğer araçtakilere saldırdığı kavgada ve kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

NTV 27.05.2021 - 11:49 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 11:58

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