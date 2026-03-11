Kaza sonrası çocukların çığlıklarına rağmen kavga ettiler

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler araçlarından inerek konuşmaya başladı. Ancak taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıyan olayda, kavgaya şahit olan çocukların çığlıkları ve ağlayışları dikkat çekti. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.