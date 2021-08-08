Kaza yapan iki sürücü birbirine girdi: Polis defalarca ayırdı

İstanbul Esenyurt’ta kaza yapan iki sürücü birbirine girdi. Olay yerine gelen trafik polisi, sürücüleri defalarca ayırdı ama her seferinde kavga yeniden başladı. Sürücülerden biri, ‘‘Ters yönden gelerek kaza yaptırdın’’ diyerek genç sürücüyü, trafikteki araçların arasında yumrukladı. Sonunda vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi ve sürücüler kaza tutanağı doldurdu.

ntv.com.tr 08.08.2021 - 11:30 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 11:43

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