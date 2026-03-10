Kaza yapan servis, park halindeki araçların üzerine böyle devrildi. O anlar kamerada

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Şenol Köprüsü'nden Manavgat Belediyesi istikametine gitmekte olan Fatih S.'nin kullandığı 07 C 74371 plakalı servis minibüsü, 4027 Sokak kesişimine geldiğinde ters yön olan sokaktan çıkan Günay K.'nın kullandığı 07 C 74415 plakalı otel personel servisine yandan çarptı.

2 araç hurdaya döndü

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada her araç şoförleri dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Servis minibüsünün yandan çarptığı otobüs duramayarak 4023 Sokak üzerinde park halinde bulunan 07 AJF 899 kapalı kasa kamyonet, 42 UH 686 otomobil, 07 NY 036 otomobil ve 15 AKP 170 plakalı otomobile çarptı. Otobüsün çarptığı araçlardan 07 AJF 899 kapalı kasa kamyonet ve 42 UH 686 otomobil hurdaya dönerken diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Aracı satılması için bırakmış

Ters yönden gelerek kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle otel servisi sürücüsüne 11 bin 629 TL para cezası uygulandı. Kazada zarar gören araçlardan kamyonetin kazanın meydana geldiği kavşakta bulunan galeriye, galeri sahibinin kuzeni tarafından satılmak üzere birkaç gün önce bırakıldığı bildirildi.