Kaza yapmamak için manevra yaptı cami duvarına çarptı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkıp bir caminin bahçe duvarına çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı, duvarın yıkılıp, otomobilin zarar gördüğü kazadaki diğer araç olay yerinden uzaklaştı.

NTV 24.03.2021 - 10:32 | Son Güncelleme : 24.03.2021 - 10:51

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