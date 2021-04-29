Kazada anneleri ölen 5 tilki yavrusunu hayvanseverler kurtardı
Yozgat’ta trafik kazasında anneleri ölen 5 yavru tilki Düzce'de bakıma alındı. Trafik kazasını gören hayvanseverler 5 yavruyu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Yavrular Yozgat’tan Düzce’ye getirilerek Yaban Hayatı Koruma Merkezi’nde bakıma alındı. Şu an 6 haftalık olan yavrular, 6 aylık olunca doğaya salınacaklar.
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ntv.com.tr 29.04.2021 - 16:56| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 17:08
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