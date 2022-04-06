Kazadan kıl payı kurtuluş

Iğdır’da sürücü kursuna ait bir otomobilin sürücüsü benzin istasyonuna gelerek aracı park etti. Daha sonra sürücü ihtiyaçlarını karşılamak için benzin istasyonuna girdi. Otomobili park ettiği yer hafif yokuş olduğu için el freni çekilmeyen araç geri gitmeye başladı. O esnada araç, hızlı bir şekilde karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet ile bir otomobil arasından geçerek karşı tarafta bulunan bir iş yerine girdi. Araçların arasından kıl payı geçen otomobil, yolun karşısında bulunan iş yerinin basamaklarına çarparak durabildi.
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