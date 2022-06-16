Kazadan kurtuldular, çay içmeye gittiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir motosiklet ile otomobil çarpışmaktan son anda kurtuldu. İki sürücünün yol ortasında dakikalarca süren tartışması, pastanede noktalandı. Sorunları olduğu için dikkatinin dağıldığını söyleyen otomobil sürücüsü, motorcuyu çaya davet etti. İşte yol verme kavgasıyla başlayıp ‘‘Kanka, soğuk sıcak ne içersin?’’ sohbetiyle noktalanan o anlar...

Haberler - İHA 16.06.2022 - 11:51 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 12:22

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