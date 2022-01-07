Kazakistan Büyükelçisi NTV'de

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli NTV yayınına bağlandı.. Gösterilerin kontrol altına alındığını, Türk vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırı olmadığını söyledi. Büyükelçi, Barış Gücü olarak ülkeye gelen Rus askerlerinin ülkede kalacağına dönük endişeleri de yanıtladı. "Tüm askerler görevi bitince ülkelerine dönecek" dedi.
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