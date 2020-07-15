Kazan o gece ''Kahraman'' oldu

15 Temmuz darbe girişiminde cuntacılara karşı en yoğun mücadelenin verildiği yerlerden biri de Kahramankazan'dı. Darbecilerin merkezi Akıncı Üssü oradaydı. Kazanlılar, Ankara'ya bomba yağdıran jetlerin kalkışını önlemek için büyük bir fedakarlık yaptı. Tek geçim kaynakları olan ekinleri yaktılar, canlarını verdiler darbecilere geçit vermediler. O gece Kahramankazan'da 9 kişi şehit oldu. Tüm bu yaşananlar yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı "Yanık Buğdaylar Belgeseli"nde anlatıldı.
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NTV 15.07.2020 - 14:15| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 14:42
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