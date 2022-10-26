Kazanın olduğu yerde daha önce 2 çocuk köpek saldırısına uğradı

Manisa’da sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken bir aracın çarptığı 7 yaşındaki Eren Kılınç ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren çocuk yoğun bakımda tedavi altında. Kazanın meydana geldiği mahallede kısa süre önce de iki çocuk, köpek saldırısı sonucu yaralanmıştı.

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