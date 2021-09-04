Kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada aralarında bebek ve çocukların da  bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları alkollü sürücüyü dövdü. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

NTV 04.09.2021 - 10:02 | Son Güncelleme : 04.09.2021 - 10:09

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