Kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları alkollü sürücüyü dövdü. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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NTV 04.09.2021 - 10:02| Son Güncelleme : 04.09.2021 - 10:09
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