Kazayı duyan koşup geldi: Üst geçit insan doldu

Malatya’da 3 aracın karıştığı ve 4 kişinin yaralandığı kazayı, vatandaşlar film gibi izledi. Ticari bir araç kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek iki araca çarpmıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazayı duyan koşup geldi ve üst geçit insan doldu. Yanyana durarak olan biteni film gibi izleyen vatandaşlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

ntv.com.tr 28.09.2021 - 17:20 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 17:25

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