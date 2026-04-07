Kazayı yara almadan atlattı, cezadan kurtulamadı

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8114. Sokak'ta kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K.'nin kullandığı 07 ABF 075 plakalı otomobil, Ferdi K.'nin kullandığı 48 JR 707 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrolün ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlenen Ferdi K.'ya 11 bin 629 TL para cezası uygulandı.