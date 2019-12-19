Kebapçıda fırın patladı, işyeri sahibi ağır yaralandı (O anlar kamerada)
İstanbul Şişli'de, geçtiğimiz ağustos ayında ustasının işi bıraktığı işyeri sahibi, müşterinin siparişini hazırlamak için açtığı içerisi gaz dolu fırının patlaması sonucu ağır yaralandı. Çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşayan adam 3 ay sonra taburcu edilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. İşyerinin fırın ustası Mehmet Taş, "Yakmadan önce kapağı açıp içerisindeki havanın boşaltılması ve 2-3 dakika beklenmesi gerekir" uyarısında bulundu. Çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşayan adam 3 ay sonra taburcu edildi.
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