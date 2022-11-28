Kedi ile fare aynı kaptan yemek yedi

Bursa’da bir hayvansever, bahçesine kedi için yemek bırakırken ilginç anlara tanık oldu. Bahçeye gelen bir kedi, bırakılan yiyeceği yemeye başladı. Bu sırada bir fare de kabın yanına gelerek kedi ile beraber yedi. İlk kez böyle bir an yaşadığını anlatan Yurdagül Demir’in cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntüler yoğun beğeni aldı.
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