Kedi "Sütlaç" ve yavruları okulun maskotu oldu

Amasya'da lise öğrencileri bir ay önce sokakta fark ettikleri bir kedi ve yedi yavrusunu sahiplendi. Okul yönetiminin de izniyle onlar için yuva yaptı. Zamanla sınıflara giren sevimli kediler adeta okulun yeni üyeleri oldu. Öğrenciler, yaz tatilinde de nöbetleşe olarak kedilere bakmayı sürdürecek.

TÜRKİYE HABERLERİ