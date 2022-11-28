Kedisini kurtarmak isterken ağaçta mahsur kaldı

İstanbul Beşiktaş’ta genç bir kız, kedisini kurtarmak için tırmandığı ağaçta mahsur kaldı. Bahçe katında yaşayan Ceren A., ağaçtan inemeyerek miyavlamaya başlayan kedisinin peşinden ağaca tırmandı. dallar çok ince olduğu için kokrup ağaçtan inemeyen genç kız komşulara seslenerek yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle kurtarılan Ceren A., ‘‘Uykudan yeni uyanmıştım, düşünmeden hareket edip peşinden ağaca çıktım. Sağolsunlar kurtardılar’’ diyerek itfaiyeye teşekkür etti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.