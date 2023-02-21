Kediyi kurtarmak için girdikleri enkazda depreme yakalandılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk depremde hasar alan bir binada mahsur kalan Zeytin isimli kediyi çıkarmak için enkaza giren kişiler o sırada 6,4'lük depreme yakalandı. Enkazdaki panik anları  cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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