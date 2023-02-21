Kediyi kurtarmak için girdikleri enkazda depreme yakalandılar
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk depremde hasar alan bir binada mahsur kalan Zeytin isimli kediyi çıkarmak için enkaza giren kişiler o sırada 6,4'lük depreme yakalandı. Enkazdaki panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.