Kediyi suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdü
Antalya’da evde çıkan yangında lakbi duran kediyi 26 yaşındaki itafiye eri Hüseyin Zengin hayata döndürdü. Kediyi yatağın altında bulduğunda nefes almadığını fark eden Zengin, ‘‘İlk müdahaleyi orada yaptım ama içerisi duman doluydu. Hemen dışarı çıkıp suni teneffüs ve kalp masajına devam ettim. Sonuçta o da bir can. Çok mutluyum’’ dedi. İtfaiye eri sayesinde hayata dönen kedi, veterinere götürüldü.
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