Kemal Sunal'ın doğduğu ev de depremde yıkıldı

Elazığ'daki 6,8'lik deprem nedeniyle Malatya'da çok sayıda ev yıkıldı. Onlardan biri de, Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın doğduğu evdi. Ünlü sanatçının evinden geriye birkaç duvar kaldığını gören vatandaşlar, büyük üzüntü yaşadı.

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