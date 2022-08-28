Kendilerini almayan taksiciye böyle saldırdılar

İstanbul Fatih’te bir taksici, almadığı iki yolcunun saldırısına uğradı. Taksi şoförü ‘‘Aracı devredeceğim’’ diyerek ikisi kadın 4 yolcuyu almayınca ortalık karıştı. İki adam taksiciye ve araca vurmaya başlayınca çevredekiler olaya müdahale etti. O anlara tanık olan esnaf İbrahim Şimşek, ‘‘Taksici kaçıp gitti. İnseydi daha fazla zarar görecekti. Kaçmak onun için en iyisi oldu”  dedi.

Haberler - İHA 28.08.2022 - 14:48 | Son Güncelleme : 28.08.2022 - 15:04

TÜRKİYE HABERLERİ