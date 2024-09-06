Kendilerini takip eden polise ateş açtılar
Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis ekipleri; otomobil hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti. Aracı takip etmeye başladı. Fırat Caddesi Kavşağı'nda da durdurmak istediler. Ancak araçtaki 2 zanlı, "teslim ol" çağrısına karşılık ateş açtı. Daha sonra da araçtan inip koşarak kaçmaya çalıştılar. Açılan ateş sonucu yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı, polisların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı. İkisi de kısa süre içinde yakalandı. Adli işlemleri sürüyor.
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