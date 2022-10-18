Kendisine biber gazı sıkan minibüsçünün burnunu kırdı
İstanbul Bağcılar’da, iddiaya göre bir minibüs şoförü motosiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı sonra da çarptı. İkili arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü ve minibüsçü biber gazı sıktı, motosikletli de onun burnunu kırdı. İşte İstanbul trafiğinde yaşanan o anlar...
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