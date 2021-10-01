Kendisine küfür eden kişinin dükkanını bastı

İstanbul Kağıthane'de aralarında geçen tartışmanın ardından kendisine küfür ettiğini ileri sürerek silahıyla dükkan basan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan Berke Y.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

NTV 01.10.2021 - 14:36 | Son Güncelleme : 01.10.2021 - 14:55

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