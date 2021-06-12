Kendisini ağlatabilene 100 TL veriyor

İnsanların dertlerini 10 TL karşılığında dinleyerek geçimini sağlayan Aytaç Şimşek, Samsun'a geldi. Şimşek, insanlar tarafından ilgiyle karşılandı. "Dert dinleyen gezgin adam" olarak bilinen Aytaç Şimşek'i Samsun'da ağlatan olmadı.

NTV 12.06.2021 - 11:05 | Son Güncelleme : 12.06.2021 - 11:42

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