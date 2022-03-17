Kendisini uyaran kişiye saldırdı

İstanbul'da Mescid-i Selam Topkapı tramvayında, bir yolcu diğer yolcularla yol verme ve ilerleme konusunda tartışmaya başladı. Yolcu, kendisini uyaran bir kişiye, hakaret edip, saldırdı. Diğer yolcular araya girerek, kavganın büyümesine engel oldu. Tramvay istasyona geldiğinde güvenlik personeli araya girerek, kişiyi tramvaydan uzaklaştırdı.
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